ВОЗ высказалась против введения паспортов вакцинации от COVID-19 для поездок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась против введения паспортов вакцинации от коронавируса как обязательного требования при международных поездках, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

«Применение вакцин от коронавируса, будь то клинические исследования или прививки широких слоев населения, осуществляется менее одного года. Частью исследований является тестирование уровней антител у людей и выяснение того, есть ли у них нейтрализующие антитела, способные остановить вирус. Эта работа продолжается», — констатировала официальный представитель.

«Что касается паспорта вакцинации, то мы, в ВОЗ, на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда», — подчеркнула Харрис. По ее словам, требование обязательной вакцинации при международных поездках связано также с риском «дискриминации в отношении людей, которые не имели возможности сделать прививку по той или иной причине».