ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

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Миллионы детей по всему миру месяцами не посещали школы из-за пандемии COVID-19, поэтому сейчас закрывать учебные заведения необходимо лишь в крайнем случае. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Решение о закрытии школ должно быть крайней мерой — временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей коронавируса», — указано в заявлении.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что школьники не должны прерывать образовательный процесс, и этого можно достигнуть благодаря онлайн-обучению. А период, когда школы остаются закрытыми, необходимо использовать для принятия всех мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после возвращения учеников за парты.

«Обеспечение безопасности детей — это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого», — резюмировал гендиректор ВОЗ.