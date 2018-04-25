Возле здания Еврейской общины Литвы в Вильнюсе насыпали свастику из земли

Фото lzb.lt

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В воскресенье на тротуаре перед зданием Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) была насыпана свастика из земли.

Фотография, на которой видны контуры свастики, насыпанной на тротуаре из земли с несколькими цветами, в воскресенье была распространена в социальной сети, ее опубликовала и еврейская община.

Глава ЕОЛ Фаина Куклянски в воскресенье сказала BNS, что такой инцидент во время Праздника народов, за неделю до отмечающегося в Литве Дня памяти жертв геноцида, вызывает обеспокоенность.

«Так ярко выраженного (антисемитизма – BNS), как в этот раз, уже давно не было, и еще с учетом всех этих обстоятельств: и Праздника народов, и годовщины Холокоста», – сказала она.

«В нашем здании было много детей, которые шли поучаствовать в Празднике народов. Иными словами, нас поздравили с Праздником народов», – сказал глава ЕОЛ.

«Настроение тягостное, даже не то слово», – сказала она.

Об инциденте информирована полиция, ЕОЛ планирует распространить заявление.

Ф. Куклянски говорит, что не видит и ответственного отношения государства к вопросу защиты еврейской общины. Она подчеркнула, что в других странах такая защита имеет место.

«Вы попытайтесь в любой праздник зайти в синагогу любого государства на Западе. Вас просто-напросто не пустят, если не знают. Всюду государственная охрана. Все начинается с мелочей, но потом перерастает в серьезные вещи, и не обращать внимания – это халатность «, – сказала председатель ЕОЛ.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс называет этот инцидент достойным сожаления.

«Достойный сожаления инцидент, который требует максимального быстрого расследования. Совершенно неестественный для нас, в последнее время нам не свойственны такие выпады и они не делают чести, разумеется, нужно как можно скорее разобраться и предотвратить», – сказал он BNS.

В начале августа ЕОЛ закрывала синагогу и свой офис, так как получила угрозы.

Тогда спустя несколько дней деятельность синагоги и офиса ЕОЛ была возобновлена.

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