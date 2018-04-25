Возобновляются экскурсии в Информационном центре ИАЭС

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С 1 июля Отдел коммуникации возобновит регистрацию на бесплатные экскурсии в залах экспозиции ИАЭС. Посетителей будут принимать группами не более 20 человек.

В связи с отменой карантина в стране при приеме посетителей будут придерживаться всех рекомендаций:

— посетителей с острыми признаками инфекций верхних дыхательных путей (например: лихорадка, насморк, кашель, затрудненное дыхание и т. д.) попросят временно отказаться от ознакомительной экскурсии;

— лиц, входящих в группу риска (лица старше 60 лет и/или страдающие хроническими заболеваниями), будут принимать небольшими группами, т.е. до 5 человек;

При входе в помещение рекомендуется продезинфицировать руки и использовать маски как средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены.

Экскурсии в Информационном центре будут организованы только для заранее зарегистрированных гостей. Более подробную информацию можно получить по телефону (8 386) 28512, (8 386) 29911.

Познавательные экскурсии по контролируемой территории Игналинской АЭС (реакторный зал, блочный щит управления, турбинный зал) еще не возобновлены.

Информация ИАЭС