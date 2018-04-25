В Чехии наблюдаются признаки второй волны

В Чехии стали отчетливо выявляться признаки второй волны пандемии коронавируса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, начавшаяся было некоторое время назад стабилизация ситуации, похоже, оказалась преждевременной для оптимизма, потому как за последние дни в страны зарегистрирован серьёзный скачок в числе вновь заразившихся коронавирусом. Растет также числе умерших, причем с очевидной прогрессией.

Почти 75% заболевших COVID-19 в стране уже выздоровели, но это не высокий показатель. В настоящее время в стране болеет 2681 человек, из них 132 пациента находятся в критическом состоянии. Это означает, что ситуация вновь ухудшается, подчеркивают в минздраве страны.