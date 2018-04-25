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В России над созданием вакцины от COVID-19 работают 14 федеральных центров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телевизионном обращении к россиянам, передает корреспондент БЕЛТА.

«Клинические испытания первых образцов уже начались, — сказал Владимир Путин. — Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один: известный врачебный принцип «не навреди», уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной».

Президент РФ отметил, что сама по себе вакцина важна, но она не панацея, а противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. «В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, — констатировал он. — Но вирус по-прежнему опасен — тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными».

Владимир Путин убежден, что эпидемии можно противостоять, главное — работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран. Вместе с тем, по его словам, полностью отгородиться от вируса объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан.

Президент РФ констатировал, что российской системе здравоохранения в целом удалось справиться с угрозой: если к середине марта в стране насчитывалось около 40 тыс. специализированных коек для лечения коронавируса, то к началу июня их число было доведено до 180 тыс. В то же время он признал, что во время действия карантинных мер возникли сложности с оказанием плановой медицинской помощи гражданам. «Из этого необходимо сделать выводы на будущее», — указал Владимир Путин.