Все чаще жители Литвы регистрируют автомобили на свое имя дистанционно

На сегодняшний день почти 40% пользователей оформляют продажу по интернету, а в декабре 2019 г. таких было почти 50%. Например, по интернету в декабре авто регистрировали 8200, а 9400 – обратились в отделение Regitrа.

Все чаще жители Литвы и регистрируют автомобили на свое имя дистанционно. Несмотря на то, что эта услуга пока популярнее в отделениях, все больше жителей выбирают электронный способ. Например, в январе 2019 г. таких было 5%, а в декабре — уже 12%. «Этому способствует и совершенствование системы, например, из 38 шагов осталось 16. Мы видим, что это принесло ощутимый результат», – сказал заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас.

В мае 2019 года Regitra предоставила новую услугу — доставку номеров через почтовые терминалы. Правда, первыми такой услугой могли воспользоваться те, кто заказывал номера для перевозки велосипедов. Однако осенью 2019 года этой услугой могли пользоваться все, поэтому ее популярность увеличилась в 20 раз.

Согласно статистике, сейчас 60% владельцев транспортных средств, воспользовавшихся электронными услугами компании Regitrа, выбирают доставку свидетельство регистрации на дом или через почтовые терминалы, а не забирают их в отделениях Regitrа.

Regitra напоминает, что доставка на дом стоит 3,40 евро, а через терминал – 2,70 евро. Кстати, в прошлом году цены уменьшились наполовину.

«В мае, когда через почтовые терминалы мы рассылали только номера для перевозки велосипедов, услугой воспользовались всего 69 клиентов, а в декабре — уже около 1400. Решение оправдало себя, мы планируем расширение», – сказал С. Шуминас.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ