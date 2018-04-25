В Бразилии во время нападения был убит турист из Литвы

Фото pixabay.com

В Бразилии, к югу от Рио-де-Жанейро, во время нападения был убит турист из Литвы, а его спутница изнасилована.

Нападение было совершено недалеко от одного популярного городка на море, сообщает полиция.

Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве, был задержан на месте преступления, подтвердила на минувшей неделе представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио-де-Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы. Преступление расследует местная полиция.