В Бразилии во время нападения был убит турист из Литвы

В Бразилии, к югу от Рио-де-Жанейро, во время нападения был убит турист из Литвы, а его спутница изнасилована.
Нападение было совершено недалеко от одного популярного городка на море, сообщает полиция.
Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве, был задержан на месте преступления, подтвердила на минувшей неделе представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио-де-Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы. Преступление расследует местная полиция.
СМИ сообщают, что тело Адама Жиндуля было обнаружено в съемных апартаментах, спутница убитого сказала, что она была изнасилована. Женщину доставили в больницу.
Произошедшее расследует местная полиция. Консул отправил литовской полиции информационное сообщение о случившемся с просьбой информировать близких. Службы не комментировали возможных мотивов нападения.
Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, А. Жиндуль и его жена, гражданка Бразилии, арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прайя-ду-Соно, до него можно добраться только на небольшой яхте или по лесной тропе.
Прайя-ду-Соно находится в 26 км от Парати – красивого городка с булыжными мостовыми и зданиями колониальных времен. Этот городок, находящийся на расстоянии двух часов пути от Рио-де-Жанейро, пользуется популярностью среди туристов.
Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ
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