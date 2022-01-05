Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что согласовывал с президентом Гитанасом Науседой «все действия» перед открытием в Вильнюсе представительства Тайваня.
«Перед открытием представительства с президентом не только согласовывались, но активно координировались все действия», — заявил в ответ на вопрос журналистов о согласовании с президентом названия представительства Тайваня Г. Ландсбергис.
«Я бы не хотел больше обсуждать этот вопрос, так как, как мы видим, некоторые детали национальной политики быстро перемещаются во внешнюю политику, и, должно быть, ни президент, ни я этого не хотели бы», — добавил министр.
Так Г. Ландсбергис реагировал на заявление Г. Науседы, что решение Литвы разрешить в названии представительства использовать название острова было ошибкой, и это с ним не было согласовано.
Ландсбергис отметил, что в вопросе представительства министерство опиралось на «позицию президента и публично высказанную позицию, в которой была высказана поддержка также и названию».
«Мы работаем с партнерами, чтобы могли объяснить, что позиция Литвы является твердой, Литва не сделала ничего, что было бы каким-то нарушением, это наше суверенное право. Действия, которые применяются в отношении Литвы, они являются нарушением и сегодня Литва пострадала за свою верную ценностную позицию», — заявил министр.
Отношения Литвы и Китая обострились после разрешения открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.
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“Все действия по представительству Тайваня согласовывались с президентом – Г. Ландсбергис”
Виноватых как всегда нет