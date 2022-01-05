Все действия по представительству Тайваня согласовывались с президентом – Г. Ландсбергис

Так Г. Ландсбергис реагировал на заявление Г. Науседы, что решение Литвы разрешить в названии представительства использовать название острова было ошибкой, и это с ним не было согласовано.

Ландсбергис отметил, что в вопросе представительства министерство опиралось на «позицию президента и публично высказанную позицию, в которой была высказана поддержка также и названию».

«Мы работаем с партнерами, чтобы могли объяснить, что позиция Литвы является твердой, Литва не сделала ничего, что было бы каким-то нарушением, это наше суверенное право. Действия, которые применяются в отношении Литвы, они являются нарушением и сегодня Литва пострадала за свою верную ценностную позицию», — заявил министр.

Отношения Литвы и Китая обострились после разрешения открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

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