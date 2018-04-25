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TOP,Новости,Политика

Все фракции, кроме одной, одобряют кандидатуру В. Синкявичюса

Фото сайта www.facebook.com

Координаторы всех фракций Европарламента (ЕП), кроме группы евроскептиков  «Идентичность и демократия», поддерживают кандидатуру делегированного Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса, утверждают источники в ЕП.

В четверг вечером состоялось заседание оценочное заседание координаторов Комитета по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания и Комитета по рыболовству. В течение 24 часов после заседания они направят конфиденциальное письмо Собранию председателей комитетов, в котором представят рекомендацию относительно предложенной кандидатуры комиссара.

Сам В. Синкявичюс сказал, что утвержденного результата еще нет, однако после слушаний он получил немалую поддержку.

«Пока еще нет никакого утвержденного официального результата, давайте дождемся его, но я рад, что парламентарии потом, многие подошли, поздравили, было очень приятно», – сказал В. Синкявичюс журналистам в Брюсселе.

Слушания В. Синкявичюса в Брюсселе после обеда в четверг продолжались два с половиной часа, на них европарламентарии задали несколько десятков вопросов, связанных с предлагаемой ему сферой ответственности – окружающей средой и океанами.

Большинство высказавшихся публично европарламентариев, особенно из крупной фракции Европейской народной партии, оценили выступление В. Синкявичюса положительно.

Окончательная оценка должна быть представлена 17 октября. Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.

В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории.

BNS
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