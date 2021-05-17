Все иностранные авиакомпании приостановили полёты в Израиль

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Радио KAN пишет, что с 15 мая все иностранные авиакомпании приостановили выполнение рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

Решение принято на фоне обострившегося с начала мая израильско-палестинского конфликта.

Напомним, 14 мая российский нацперевозчик «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тель-Авивом из-за ракетных обстрелов. Ранее о приостановке полётов в аэропорт Бен-Гурион заявили другие международные авиакомпании: United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air France, Austrian Airlines и Lufthansa.