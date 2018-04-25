Все страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

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Министры сельского хозяйства ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики блока с целью усилить контроль за экологическими и климатическими проблемами, сообщает Euronews.

«Мы пришли к важнейшему соглашению», — заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер после встречи глав ведомств в Люксембурге, заверив, что в результате был достигнут хороший баланс между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов.

Принятые директивы должны быть одобрены Европейским парламентом, прежде чем вступить в силу с января 2023 года.