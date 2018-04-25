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Все страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

Фото из открытых источников

Министры сельского хозяйства ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики блока с целью усилить контроль за экологическими и климатическими проблемами, сообщает Euronews.

«Мы пришли к важнейшему соглашению», — заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер после встречи глав ведомств в Люксембурге, заверив, что в результате был достигнут хороший баланс между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов.

Принятые директивы должны быть одобрены Европейским парламентом, прежде чем вступить в силу с января 2023 года.

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Государства — члены ЕС также должны предложить дополнительные экологические меры, которые выходят за рамки обязательных мер по охране окружающей среды. Предполагается, что любой фермер, который соблюдает эти добровольные правила, получит дополнительное финансирование.

belta.by

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