Правительство ввело карантин в 12 самоуправлениях Литвы

Правительство Литвы в среду объявило о карантине из-за коронавируса еще в 12 самоуправлениях.
Карантин вводится с полуночи 26 октября до 24 часов 9 ноября.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига назвал самоуправления, в которых будет объявлен карантин — Электренский район, Йонишкский район, Юрбаркский район, Кельмеский район, Клайпедский район, Кретингский район, Мариямпольский район, Пасвальский район, Плунгеский район, Скуодасский район, Шяуляйский район, Швенченский район.
По его предложению в этих самоуправлениях будут ограничиваться потоки пассажиров в общественном транспорте, будут введены запрет собираться группами, требование соблюдать дистанцию два метра (за исключением похорон), требование носить маски в закрытых помещениях в общественных местах для всех лиц старше шести лет, за исключением людей с недугами, а также за исключением времени принятия пищи в кафе и др.
Работу государственных и муниципальных учреждений, предприятий предписывается организовать полностью или частично на удаленной основе, ограничивать потоки покупателей или клиентов в местах оказания услуг или торговли.
Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях лицами старше 14 лет, за исключением тяжелобольных и рожениц, посещение подопечных учреждений социальной опеки.
Религиозным общинам рекомендуется организовывать службы и обряды без большого скопления людей или отказаться от их проведения.