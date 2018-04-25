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Правительство ввело карантин в 12 самоуправлениях Литвы

Фото pixabay.com

Правительство Литвы в среду объявило о карантине из-за коронавируса еще в 12 самоуправлениях. 

Карантин вводится с полуночи 26 октября до 24 часов 9 ноября. 

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига назвал самоуправления, в которых будет объявлен карантин — Электренский район, Йонишкский район, Юрбаркский район, Кельмеский район, Клайпедский район, Кретингский район, Мариямпольский район, Пасвальский район, Плунгеский район, Скуодасский район, Шяуляйский район, Швенченский район.  

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По его предложению в этих самоуправлениях будут ограничиваться потоки пассажиров в общественном транспорте, будут введены запрет собираться группами, требование соблюдать дистанцию два метра (за исключением похорон), требование носить маски в закрытых помещениях в общественных местах для всех лиц старше шести лет, за исключением людей с недугами, а также за исключением времени принятия пищи в кафе и др. 

Работу государственных и муниципальных учреждений, предприятий предписывается организовать полностью или частично на удаленной основе, ограничивать потоки покупателей или клиентов в местах оказания услуг или торговли. 

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях лицами старше 14 лет, за исключением тяжелобольных и рожениц, посещение подопечных учреждений социальной опеки. 

Религиозным общинам рекомендуется организовывать службы и обряды без большого скопления людей или отказаться от их проведения. 

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