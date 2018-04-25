Правительство ввело карантин в 12 самоуправлениях Литвы

По его предложению в этих самоуправлениях будут ограничиваться потоки пассажиров в общественном транспорте, будут введены запрет собираться группами, требование соблюдать дистанцию два метра (за исключением похорон), требование носить маски в закрытых помещениях в общественных местах для всех лиц старше шести лет, за исключением людей с недугами, а также за исключением времени принятия пищи в кафе и др.

Работу государственных и муниципальных учреждений, предприятий предписывается организовать полностью или частично на удаленной основе, ограничивать потоки покупателей или клиентов в местах оказания услуг или торговли.

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях лицами старше 14 лет, за исключением тяжелобольных и рожениц, посещение подопечных учреждений социальной опеки.

Религиозным общинам рекомендуется организовывать службы и обряды без большого скопления людей или отказаться от их проведения.