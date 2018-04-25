США объяснили передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер, сообщает «Интерфакс».

«Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники», — сказал он, выступая в Атлантическом совете.

«Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников», — добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.