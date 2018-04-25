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США объяснили передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

Photo by U.S. Secretary of Defense on Foter.com / CC BY

Не нужно быть гениальным полководцем, чтобы понять, что США следует усиливать военное присутствие на востоке Европы, заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер, сообщает «Интерфакс».

«Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники», — сказал он, выступая в Атлантическом совете.

«Речь идет просто о здравом смысле. Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников», — добавил Эспер. Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

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«Нам нужно переместить силы немного на восток», — отметил он, комментируя принятое ранее в 2020 году решение США сократить военное присутствие в ФРГ, но при этом — нарастить его в других странах, в том числе на востоке Европы.

Глава Пентагона отметил, что США должны работать над защитными системами вооружениями для космоса, потому что к этому их подталкивают действия России и Китая.

Это необходимо, в частности, для защиты находящихся на орбите аппаратов невоенного назначения, считает Эспер. Также шеф Пентагона отметил, что армии США следует усиливать возможности своих ВМС, а также возможности в киберпространстве.

NEWSru.com

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