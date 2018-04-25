А. Монкявичюс: будет предложено совместить школьные каникулы с удаленной учебой

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В связи с распространением коронавируса в учебных учреждениях Кабмин Литвы в среду рассмотрит предложение продления начинающихся на следующей неделе школьных каникул с последующей удаленной учебой, заявил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Он подчеркнул, что от идеи просто продлить каникулы на неделю отказались.

По словам министра, модель, когда школьники через неделю запланированных каникул продолжат еще учиться из дома, скорее всего, будет применена в самоуправлениях, «где уже есть очаги, и которые уже будут отмечены критическим красным или оранжевым цветом», но конкретные положения еще должен сформулировать Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).