А. Монкявичюс: будет предложено совместить школьные каникулы с удаленной учебой

В связи с распространением коронавируса в учебных учреждениях Кабмин Литвы в среду рассмотрит предложение продления начинающихся на следующей неделе школьных каникул с последующей удаленной учебой, заявил министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.
Он подчеркнул, что от идеи просто продлить каникулы на неделю отказались.
По словам министра, модель, когда школьники через неделю запланированных каникул продолжат еще учиться из дома, скорее всего, будет применена в самоуправлениях, «где уже есть очаги, и которые уже будут отмечены критическим красным или оранжевым цветом», но конкретные положения еще должен сформулировать Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
«С учетом этого, мы сегодня, вероятно, примем решение о том, как использовать каникулы и удаленную работу, чтобы как можно меньше мешать школам, но, если понадобиться, они смогут воспользоваться и двухнедельной паузой», – сказал журналистам министр после заседания Комитета по управлению последствиями COVID-19.
В среду литовское правительство также будет решать вопрос о разделении самоуправлений страны на зоны по показателям заболеваемости COVID-19. А. Монкявичюс утверждает, что муниципальным учреждениям, находящимся в зеленой зоне, не будут предлагать удаленное обучение.
По его словам, сейчас школы не одинаковым образом запланировали каникулы, упоминаемая им модель с удаленным обучением после каникул будет применяться «до тех пор, пока ситуация не улучшиться», а если она будет оставаться сложной, удаленное обучение продолжится.
По его данным, правительство также будет решать и то, какие предложения выдвинуть ученикам начальных классов и воспитанникам детских садов.