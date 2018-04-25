Активность на досрочном голосовании в Литве –в два раза больше, чем в I туре

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Пока активность досрочного голосования на выборах в сейм Литвы во втором туре в два раза выше, чем в первом, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

За первые два дня досрочного голосования свою избирательную волю изъявили 69 тыс. 752 или 3,02% всех избирателей. В первом туре за этот же период проголосовали 36 тыс. 759 или 1,52% всех избирателей.

Досрочное голосование на 2-м туре выборов началось в понедельник и будет продолжаться до четверга.