Активность на досрочном голосовании в Литве –в два раза больше, чем в I туре

Пока активность досрочного голосования на выборах в сейм Литвы во втором туре в два раза выше, чем в первом, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
За первые два дня досрочного голосования свою избирательную волю изъявили 69 тыс. 752 или 3,02% всех избирателей. В первом туре за этот же период проголосовали 36 тыс. 759 или 1,52% всех избирателей.
Досрочное голосование на 2-м туре выборов началось в понедельник и будет продолжаться до четверга.
Избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.
Голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.
Во 2-м туре в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй оборудованы специальные места для голосования по принципу drive-in для находящихся на самоизоляции избирателей.
Второй тур выборов состоится 25 октября.