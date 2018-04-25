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Тихановская призвала белорусов к тотальной забастовке

Фото Светлана Тихановская/facebook.com

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов с 26 октября не выходить на работу и учебу и пообещала гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку. Соответствующее обращение в среду, 26 октября, обнародовала пресс-служба Тихановской.

«Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите», — говорится в сообщении.

Тихановская пообещала всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.

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«Я поддержу каждого беларуса, который присоединится к общенациональной забастовке. Каждого – это значит, что ответственность рабочие разделят со студентами, предпринимателями, соседями по району, водителями, учеными, пенсионерами», — заявила лидер оппозиции.

Также Тихановская пообещала, что в случае прихода к власти она аннулирует все штрафы за неуплату коммунальных платежей, аннулирует судимости и административные штрафы, восстановит на службе потерявших работу, а также финансовые амнистии для тех, кто удерживался на работе выплатами по контрактам.

Напомним, на прошлой неделе Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, дав время на раздумья до 25 октября. Если он не откажется от должности, то 26 октября в стране начнется тотальная забастовка и блокада.

Тихановская призвала белорусов к тотальной забастовке

  1. Макс :

    Человек-никто ( незаконно поддерживаемая дикими выходками запада)обещает такое что уму просто непостижимо , анулировать штрафы за не уплату коммунальных платежей ,аннулируется судимости, аннулирует финансовые платежи- сказочная анархия! Этот человек — дешевка хочет стать президентом?! Белоруссы это означает , что продают вас на корню из за того что хотите самостоятельно торговать своей продукцией, иметь свою электроэнергию и вообще бытьбелоруссами , а может вы хотите быть холопами у вельможных пан?Лукашенко заслужил гнев народа, но и эта дама не ваш президент.

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