Тихановская призвала белорусов к тотальной забастовке

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов с 26 октября не выходить на работу и учебу и пообещала гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку. Соответствующее обращение в среду, 26 октября, обнародовала пресс-служба Тихановской.

«Не приходите на работу и учебу с 26 октября – это тоже забастовка. Выходите на марши – это тоже забастовка. Закройте свои заведения и офисы – это тоже забастовка. Перестаньте пользоваться и сотрудничать с государственными услугами и сервисами – это тоже забастовка. Снимите все деньги со счетов банков – это тоже забастовка. Не молчите», — говорится в сообщении.

Тихановская пообещала всем бастующим поддержку от фонда BySol, в случае экономических репрессий или потери работы.