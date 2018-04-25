Встреча И. Шимоните с «аграриями» длилась минуту: у фракции не было вопросов

«Фракция поступила так, как решила поступить, у них не было вопросов, я не могу за фракцию задавать себе вопросы и отвечать, возможно, я всё очень ясно рассказала на пленарном заседании. Я, как и предусмотрено в уставе сейма, пришла на встречу с желанием отвечать на вопросы, которые мне зададут, если вопросов нет, то я просто иду на другую встречу», — сказала журналистам И. Шимоните.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа представил парламенту кандидатуру 46-летний Ингриды Шимоните на пост премьера.

Кандидатуру непартийной И. Шимоните на пост премьера предлагает правоцентристская коалиция, в которую входят консерваторы, либералы и Партия свободы. У них в сейме 74 мандата из 141.

Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), возглавляла парламентский Комитет по аудиту. В парламенте прошлого созыва она принадлежала фракции консерваторов, но не являлась членом этой партии.

Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги.

Согласно уставу сейма, после представления президентом кандидатуры, претенденту дается слово, он отвечает на вопросы депутатов. После этого кандидатуру рассматривают фракции. Они должны это сделать не позднее чем в течение двух рабочих дней.

Не позднее, чем через неделю от представления кандидатуры премьера должно быть созвано другое заседание сейма по одобрению представленной кандидатуры. Такое постановление парламента принимается обычным большинством голосов в ходе открытого голосования.

Премьер в течение 15 дней от назначения должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.