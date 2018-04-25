Встреча Лукашенко и Путина намечена на 7 декабря в Сочи

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Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина намечена на 7 декабря в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет — встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча, о которой так много сейчас говорят», — привел телеграм-канал ее слова. В сообщении также указывается, что встреча лидеров намечена на 7 декабря в Сочи.

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев 1 декабря во время состоявшегося телефонного разговора договорились встретиться 6 декабря. Правительства двух стран обсуждают согласование интеграционных дорожных карт.

8 декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, и теперь стороны работаю над согласованием 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ.