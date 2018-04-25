TOP,Сегодня в мире

Вступил в силу новый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей»

Photo by Book Catalog on Foter.com / CC BY

В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием были введены год назад.

Ограничительные меры второго этапа санкций включают в себя противодействие США выдаче кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

Как отметили аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group, эти исключения смягчают эффект санкций.
Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Главы стран G7 направят €20 млн на помощь в ликвидации пожаров в Амазонии

Подробнее...
default image
В Вильнюсе отозваны учения на случай аварии на БелАЭС

Подробнее...
default image
Трамп приглашает "Большую семерку" провести следующий саммит в Майами

Подробнее...
default image
Экс-министр сельского хозяйства Г. Сурплис говорит, что должен стать советником премьера

Подробнее...
default image
Вступил в силу новый пакет санкций США против России по "делу Скрипалей"

Подробнее...
default image
В водах Литвы в Балтийском море зафиксировано нефтяное пятно

Подробнее...
default image
Лидеры G7: Иран не должен обладать ядерным оружием

Подробнее...
default image
КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

Подробнее...
default image
В связи с реконструкцией пограничного КПП Мядининкай, его пропускная способность снизится

Подробнее...
default image
Литва и еще 14 стран не признают так называемые президентские выборы в Абхазии

Подробнее...
default image
СМИ узнали общую позицию G7 по возвращению России

Подробнее...
default image
Десять тысяч человек взялись за руки в Вильнюсе, повторяя Балтийский путь

Подробнее...
default image
Джонсон вчетверо сократил отступные ЕС по Brexit

Подробнее...
default image
Трамп не хотел ехать на саммит G7

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис поддерживает идею выражения недоверия В.Пранцкетису из-за И.Розовой

Подробнее...
default image
В Праге предлагают России забрать памятник советскому маршалу

Подробнее...
default image
Spectrum Baltic сможет импортировать электроэнергию из Калининграда после запуска АЭС

Подробнее...
default image
Странам Балтии следует ускорить проведение в жизнь Rail Baltica

Подробнее...
default image
Зарегистрирована первая смерть после курения вейпа

Подробнее...
default image
В Эмиратах жена подала на развод, потому что ее муж “слишком добрый”

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600