Вступил в силу новый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей»

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В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Напомним, первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием были введены год назад.

Ограничительные меры второго этапа санкций включают в себя противодействие США выдаче кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

Как отметили аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group, эти исключения смягчают эффект санкций.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительного лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Москва утверждает, что не имеет ничего общего с отравлением в Солсбери.

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