Экс-министр сельского хозяйства Г. Сурплис говорит, что должен стать советником премьера

Бывший министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис заявил, что должен стать советником премьера Саулюса Сквярнялиса.
«Похоже, (…) что буду советником премьера», – сказал BNS Г. Сурплис.
Этот политик лишился поста, когда по новому коалиционному соглашению пост министра сельского хозяйства достался Литовской социал-демократической трудовой партии.
На минувшей неделе министерство возглавил парламентарий Андрюс Палёнис, а премьер заявил, что Г. Сурплис и бывший глава МВД Эймутис Мисюнас займут политические должности.
Г. Сурплис сказал, что мог бы быть полезен премьеру на переговорах по будущему бюджету Евросоюза, по вопросам экономической дипломатии и связей с зарубежными литовцами, региональной политики, миграции или в сфере климатических изменений.
«Премьер с командой посмотрят, где бы я больше подошел», – сказал бывший министр.
Э. Мисюнас должен получить пост политического доверия в Министерстве обороны, однако конкретная позиция пока не ясна.BNS
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