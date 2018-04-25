Экс-министр сельского хозяйства Г. Сурплис говорит, что должен стать советником премьера

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

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Бывший министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис заявил, что должен стать советником премьера Саулюса Сквярнялиса.

«Похоже, (…) что буду советником премьера», – сказал BNS Г. Сурплис.

Этот политик лишился поста, когда по новому коалиционному соглашению пост министра сельского хозяйства достался Литовской социал-демократической трудовой партии.

На минувшей неделе министерство возглавил парламентарий Андрюс Палёнис, а премьер заявил, что Г. Сурплис и бывший глава МВД Эймутис Мисюнас займут политические должности.

Г. Сурплис сказал, что мог бы быть полезен премьеру на переговорах по будущему бюджету Евросоюза, по вопросам экономической дипломатии и связей с зарубежными литовцами, региональной политики, миграции или в сфере климатических изменений.

«Премьер с командой посмотрят, где бы я больше подошел», – сказал бывший министр.

Э. Мисюнас должен получить пост политического доверия в Министерстве обороны, однако конкретная позиция пока не ясна.

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