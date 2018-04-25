Трамп приглашает «Большую семерку» провести следующий саммит в Майами

Фото facebook/The White House

🔊 Воспроизвести

Президент США предлагает провести саммит Большой семерки (G7) в 2020 году на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Doral в Майами. Дональд Трамп озвучил свое приглашение в ходе встречи лидеров G7 во французском Биаррице.

Об этом пишет в понедельник, 26 августа, газета The Washington Post.

Трамп полагает, что участниками встречи будет очень удобно, так как гольф-курорт находится в нескольких минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами. «Ни одно другое место не может даже сравниться с Trump Doral» – приводит пресса слова американского лидера.

Ранее Трамп сообщил, что члены «Большой семерки» не пришли к единому мнению по поводу восстановления членства России в формате G8 – данную инициативу президент США озвучил на прошлой неделе.

Последние новости