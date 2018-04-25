В Вильнюсе отозваны учения на случай аварии на БелАЭС

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

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Вильнюсского городское самоуправление отменяет запланированные на сентябрь учения по эвакуации жителей города в связи с вероятной аварией на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

То что, учения не состоятся 5 сентября, подтвердил BNS директор администрации самоуправления Повилас Подярскис.

По его словам, в октябре мэрия планируется принять участие в общенациональных учениях.

«Таким образом, мы сэкономим средства и человеческие ресурсы. Мы также рады тому, что наконец проблеме уделяется должное внимание и учения в итоге состоятся. Если подготовка во время национальных учений покажется нам недостаточной, то тогда мы будем планировать свои действия», – сказал BNS П. Подярскис.

По данным BNS, сопротивление в связи с учениями возникло и со стороны кабинета министров – со стороны МВД и Минобороны.

При сообщении о решении отменить учения внутри самоуправления руководство мэрии сделало предположение, что партнеры отказались от участия в учениях, поскольку они «продемонстрировали бы слишком много недостатков и проблем во всей системе», и обвинили в этих проблемах сейчас уже бывшего главу МВД Эймутиса Мисюнаса. Кстати, его планируется назначить на пост политического доверия в Министерство обороны.

Ранее министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что власти Вильнюса, которые планируют учения по эвакуации жителей города в связи с вероятной аварией на БелАЭС, напрасно сеют панику.

МВД обещало BNS предоставить официальную позицию по этому вопросу.

БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осенью этого года.

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Белоруссия такие претензии категорически отклоняет.

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