Вступили в силу новые ограничения на транзит  

Литовская таможня информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения – при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.

По словам Л. Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.

«Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает разрешение на ввоз или нет, в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений», – сказала представитель таможни.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения. В пакете санкций также предусмотрено, что запрет на транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива вступят в силу с 10 августа, российской нефти — с 5 декабря.

После того, как 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, Россия заявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы и блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.

Одноразовые разрешения в исключительных случаях

За три дня до внесения российского цемента и алкоголя в черный список Евросоюза появилось новое предложение о том, как можно обеспечивать Калининградскую область после того, как транзит этих товаров через Литву будет прекращен.

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила порталу 15min.lt, что обсуждается возможность выдачи одноразовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.

«Если вдруг случится дефицит для потребления населения, например, цемента – можно будет разрешить перевозку цемента, но это будут разовые разрешения. Никаких квот или чего-то подобного быть не может», — сказала она порталу.

Представители литовских властей утверждают, что весной получили разъяснение от Еврокомиссии, что запрет на ввоз подсанкционных товаров распространяется и на их транзит через Литву. В настоящее время ЕК рассматривает возможность выпуска новых руководящих принципов для возможного возобновления транзита.

Согласовывается текст разъяснений

Европейская комиссия в настоящее время готовит разъяснения относительно того, как должны применяться санкции против России в отношении транзита в Калининградскую область. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что санкции ЕС в отношении транзита российских товаров через Литву в Калининград должны применяться по особым правилам, тем самым снижая напряженность в отношениях с Россией.

Литовские дипломаты и представители Еврокомиссии согласовывают текст разъяснений к санкциям в разделе калининградского транзита, и это не тот случай, когда Еврокомиссия только приказывает, а Литва только исполняет, сказала главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.

«Литовские дипломаты в Брюсселе разговаривают с представителями Еврокомиссии, они хотят согласовать текст, который был бы приемлем и для Литвы, и для Еврокомиссии, и это хорошо, это не тот случай, когда ЕК просто отдает приказы и мы просто выполняем», – сказала в интервью радиостанции LRT А. Скайсгирите.

По ее словам, в этих дискуссиях Литва придерживается нескольких принципов: страны транзита не должны ограничиваться одной Литвой, а должны включать и другие направления транспорта в Калининград через Латвию и Польшу, контрольный момент должен сохраняться, то есть никакие «зеленые коридоры» невозможны.

«Во-первых, страны транзита не должны ограничиваться Литвой. Из основной части России в Калининградскую область товары также могут попасть через территорию Латвии или Польши, и мы должны помнить, что если есть какая-то договоренность о том, как они должны следовать, то это должно быть действительно для всех», – отметила советник президента.

«Политика Литвы пока заключается в том, что транзит подсанкционных товаров должен быть запрещен и контролироваться. Момент контроля обязательно должен оставаться, и когда кто-то говорит о «зеленых коридорах» в публичном пространстве, не может быть и мысли о том, что Литва не контролирует то, что проходит, где это происходит и почему это проходит на ее территории», – добавила А. Скайсгирите.

Возможный ответ сильно не повлияет на Литву

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что не воспринимает всерьез угрозы России относительно приостановки транзита части ее товаров через Литву в Калининград. По словам министра, Литва не зависима от России, потому что «не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ».

«Конечно, кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, но можно сказать, что мы привыкли к их (российским. — BNS) методам работы», — заявила А. Армонайте журналистам.

По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.

«Что (Россия. — BNS) могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России, Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений (с Россией. — BNS)», — сказала министр.

Пересмотреть вопрос управления Калининградом

Международному сообществу следует пересмотреть вопрос управления Калининградом, который не поднимался со времен окончания Второй мировой войны, считает бывший конгрессмен США литовского происхождения Джон Шимкус.

Он отметил, что при оценке возникающего в эти дни вопроса калининградского транзита в контексте санкций Евросоюза следует также помнить о достигнутых после войны договоренностях Потсдамской конференции, согласно которым Калининградская область передавалась России.

«Ну давайте решать вопрос Калининграда по договору, заключенному после Второй мировой войны – этот статус не обсуждался уже несколько месяцев», – заявил журналистам в Сейме Дж. Шимкус.

«В соглашении говорилось, что через 50 лет международное сообщество должно рассмотреть вопрос Калининграда. Итак, я думаю, что международное сообщество должно собраться и на основе договоренности, достигнутой 50 лет назад, решать как управлять Калининградом», — сказал бывший конгрессмен.

При этом он признал, что во время войны России против Украины это, вероятно, было бы невозможно.

«Нет, не выносить этот вопрос на стол переговоров было бы неправильно. Если вы верите в систему, основанную на правилах, договорах, подписанных документах, тотальном доверии, а некоторые страны игнорируют это. Как жить в мире и согласии? Очевидно, нельзя. Потому что у нас есть Россия, которая вторглась в суверенную страну, и нет никаких сигналов, чтобы она отступила», — сказал американский политик.

Говоря о возможном ответе НАТО, он подчеркнул, что «хулиганы понимают только силу».

«Они понимают только тогда, когда ты выставляешь все свои фишки на стол. Если вы отступите, если у нас будет международная политика умиротворения, то хулиганы вас просто задавят», – сказал Дж. Шимкус.

Тем временем

Денонсировать договор о признании границ

Литва демонстрирует, что никакие из действующих соглашений для нее не являются священными, и то, что в любой момент в связи с текущей ситуацией в отношениях между Россией и Западом можно делать все что угодно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Так депутат прокомментировал введение Вильнюсом нового этапа санкционных ограничений на транзит российских товаров в Калининградскую область.

«Поэтому я не вижу иного выхода, кроме как продемонстрировать им, что и мы можем делать все что угодно. Начиная от денонсации договора о признании государственных границ и других подобных вещей. За этим не обязательно должно следовать какое-то действие, то есть само по себе непризнание не означает немедленного применения силы или чего-то еще в этом роде», — отметил К. Затулин.

С точки зрения депутата, окончательный ответ предстоит определить руководству России, но в любом случае подход Литвы к транзиту в Калининградскую область не может быть безразличен Москве.

«Дело не только в практическом ущербе от ограничения транзита, но и в испытании нашей способности добиться восстановления справедливости и выполнения договоров, заключенных прежде», — подчеркнул депутат.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ