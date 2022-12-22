Вступление Украины в НАТО маловероято — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет рассматриваться Кремлем как «конфронтация», и считает такой сценарий «маловероятным». Об этом 22 декабря сообщила газета Le Figaro.
«С этой Россией такое трудно представить… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий — ей придется дать гарантии безопасности», — подчеркнул французский лидер.
Кроме того, он настаивает на предоставлении гарантий безопасности России по завершении войны, что уже вызвало критику в Киеве и Европе.
«В конце необходимо будет всех посадить за стол. И чтобы все европейцы, которые дают мне моральные уроки, объяснили, с кем они будут сидеть за столом. Я не хочу, чтобы на следующий день переговоры вели только китайцы и турки», — отметил Макрон, имея в виду посреднические усилия турецкой дипломатии.
Напомним, в начале декабря президент Франции заявил, что страны Запада должны дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров.korrespondent.net