Объявлена дата саммита Украина-ЕС

Он уточнил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит Украина-ЕС. При этом тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в войне против России. Лидеры также оценят путь Украины к членству в блоке.

Как известно, Владимир Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. А накануне в среду он совершил свою первую личную поездку с начала войны в США.

Напомним, 12 октября 2021 года в Киеве прошел 23 саммит Украина-ЕС. Тогда в украинскую столицу приехало все высшее руководство Евросоюза.