Объявлена дата саммита Украина-ЕС

Главы 27 стран Евроcоюза и президент Украины Владимир Зеленский проведут 24 саммит 3 февраля следующего года. Конкретное место пока не определено. Об этом сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает Reuters в четверг, 22 декабря.
«Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель», – заявил Лейтс.
Он уточнил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит Украина-ЕС. При этом тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в войне против России. Лидеры также оценят путь Украины к членству в блоке.
Как известно, Владимир Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. А накануне в среду он совершил свою первую личную поездку с начала войны в США.
Напомним, 12 октября 2021 года в Киеве прошел 23 саммит Украина-ЕС. Тогда в украинскую столицу приехало все высшее руководство Евросоюза.korrespondent.net