Вступят в силу санкции США для «Беларуськалия» и предприятия Литвы обещают развеять туман

8 декабря окончательно вступают в силу введенные в августе санкции США для одного из крупнейших в мире производителей удобрений — белорусского завода «Беларуськалий», а Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) в среду еще повезут груз калийных удобрений в Клайпедский порт.
Однако это, как и сделанные на сегодняшний день заявления литовских должностных лиц и участвующих в транзитной схеме предприятия, не отвечает на вопрос, продолжится ли транзит белорусских удобрений через Литву после вступления санкций в силу — грузоперевозки, скорее всего, постепенно прекратятся через несколько месяцев.
Будут ли перевозиться грузы через Литву и в дальнейшем, участники транзита обещают сообщить в среду.
Как сказал BNS представитель Департамента таможни Гедиминас Куликаускас, груз «Беларуськалия» в среду поедет через Литву, однако когда точно он будет пересекать белорусско-литовскую границу, будет ясно утром.
Глава Клайпедского порта Альгис Латакас также подтвердил BNS, что в среду груз калийных удобрений должен прибыть в порт.
«Могу только сказать, что есть и суда, и этот груз. Пока поедет», — сказал Латакас.
И все же он не мог сказать наверняка, что грузы поедут и после 8 декабря.
Департамент казны США в августе ввел санкции для «Беларуськалия» и до 7 часов утра 8 декабря дал бизнесу время завершить сделки.
В минувший четверг в расширенных списках санкций США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены до 1 апреля следующего года.
По словам Латакаса, это позволяет контролируемому Игорем Удовицким и «Беларуськалием» Терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который в Клайпедском порту грузит удобрения «Беларуськалия», работать до апреля.
«Терминал готов работать, так как они могут до 1 апреля осуществлять платежи в долларах США. Они пока работают и они видят здесь выход», — сказал BNS глава Клайпедского порта.
Премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала, что в среду будет больше информации по вопросам, связанным с санкциями США.
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во вторник сказал, что проведение в жизнь санкций США в отношении «Беларуськалия» зависит от предприятий, однако не исключил и возможность вмешательства правительства.