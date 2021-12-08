Вступят в силу санкции США для «Беларуськалия» и предприятия Литвы обещают развеять туман

Как сказал BNS представитель Департамента таможни Гедиминас Куликаускас, груз «Беларуськалия» в среду поедет через Литву, однако когда точно он будет пересекать белорусско-литовскую границу, будет ясно утром.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас также подтвердил BNS, что в среду груз калийных удобрений должен прибыть в порт.

«Могу только сказать, что есть и суда, и этот груз. Пока поедет», — сказал Латакас.

И все же он не мог сказать наверняка, что грузы поедут и после 8 декабря.

Департамент казны США в августе ввел санкции для «Беларуськалия» и до 7 часов утра 8 декабря дал бизнесу время завершить сделки.

В минувший четверг в расширенных списках санкций США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены до 1 апреля следующего года.

По словам Латакаса, это позволяет контролируемому Игорем Удовицким и «Беларуськалием» Терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который в Клайпедском порту грузит удобрения «Беларуськалия», работать до апреля.

«Терминал готов работать, так как они могут до 1 апреля осуществлять платежи в долларах США. Они пока работают и они видят здесь выход», — сказал BNS глава Клайпедского порта.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала, что в среду будет больше информации по вопросам, связанным с санкциями США.

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис во вторник сказал, что проведение в жизнь санкций США в отношении «Беларуськалия» зависит от предприятий, однако не исключил и возможность вмешательства правительства.