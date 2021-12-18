Вулкан на острове Пальма затихает после нескольких месяцев извержения

Как сообщил вулканолог Рубен Лопес, вулкан Кумбре-Вьеха, извергавшийся с сентября на острове Пальма (Канарские острова, Испания), затихает. Местным жителям, которые были вынуждены покинуть свои дома, разрешено вернуться.

По последним данным, в результате извержения вулкана были разрушены около 3 000 зданий — жилых домов и общественных сооружений. Также пострадали сельскохозяйственные угодья, например, были уничтожены банановые плантации.

Вулкан по-прежнему может выделять опасные для здоровья людей пары.