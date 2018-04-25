Вход в собор Сан-Марко в Венеции будет платным

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В рамках борьбы с избыточным турпотоком и в целях ограничения числа посетителей собора Сан-Марко власти Венеции (Италия) решили сделать вход в этот храм платным.

Venezia Radio TV передаёт, что с апреля туристы смогут попасть в собор либо за плату, либо по бесплатной квоте. Цена билета пока не называется, забронировать его можно будет на сайте храма. При этом известно, что будет возможно и посещение по бесплатной квоте, но число таких билетов ограничено (сколько именно их будет — также пока неясно). Для верующих посещение собора останется бесплатным, их пустят в храм через отдельный вход.

Отмечается, что сейчас базилику Сан-Марко ежедневно посещают до 15 000 туристов.

Новая система входа будет запущена в апреле. Деньги от продажи билетов направят на реконструкцию собора, пострадавшего от наводнения в конце прошлого года. Ущерб оценивается в 3 млн евро.