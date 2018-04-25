Выплата денежных пособий по материнству

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В ближайшие дни некоторые мамы получат пособия по материнству.

“Содра” обещает, что пересмотрит решения по поводу материнских выплат, которые части беременных женщин не были назначены из-за изменившихся правовых актов, а также назначит выплаты и сделает их до 20 января.

По данным “Содры”, после того, как Сейм принял поправки к закону о социальном страховании по болезни и материнству, когда безработным матерям была возвращена возможность получить выплату по материнству, если у нее есть необходимый стаж социального страхования по материнству, материнские выплаты получат до 100 мам. Каждая мама важна, и сейчас ведется работа над тем, чтобы пособия выплачивались как можно быстрее.

Для получения пособия по материнству у женщины должен быть стаж хотя бы 12 месяцев за последние два года.