Вызовы для бизнеса: переоценка стратегии действий

Фото BNS/Шарунаса Мажейки

Вилюс Юзикис, член правления банка SEB, начальник управления корпоративного банкинга

Недаром говорят, что единственное, в чем можешь быть уверен, это то, что ни в чем не уверен. В начале года мы с оптимизмом смотрели на восстановление экономики после пандемии, тенденции электронной коммерции и рисовали сценарии светлого будущего. Однако трагические события на Украине заставляют переосмыслить многое заново.

Несомненно, наибольшую озабоченность в данный момент вызывают сами боевые действия и гибнущие в результате этого люди. Однако война, развязанная Россией против Украины, уже влияет на мировую и литовскую экономику. Эксперты банка SEB прогнозируют, что полное прекращение торговли с Россией и Беларусью, находящимися под санкциями, наибольшее влияние окажет на валовой внутренний продукт Литвы — он достигнет 6–7% в течение ближайших двух лет.

С другой стороны, последствия войны ощутят не только предприятия, напрямую связанные с Россией, Беларусью и Украиной, или организациями, находящимися под санкциями. Конфликт затронет многие сферы экономической деятельности, поэтому давайте рассмотрим некоторые ключевые тенденции, которые крайне важно учитывать, планируя дальнейшую деятельность бизнеса.

Нарушение цепочки поставок

В последние годы производители по всему миру столкнулись с серьезными проблемами обеспечения сырьем и компонентами. Цепочка поставок сильно пострадала от пандемии COVID-19, что серьезно нарушило и производство. Ситуация стала еще более сложной.

В первые дни войны цена на палладий, металл, используемый в автомобильной и электронной промышленности, на международных рынках значительно подскочила. Россия является одним из крупнейших поставщиков этого металла в мире. Подорожал и поставляемый Россией никель, используемый в сплавах и батареях. Стальные изделия, которые литовские компании в большом количестве импортировали из России и Беларуси, также подорожали. Дефицит этого и другого сырья может в очередной раз потрясти глобальные цепочки поставок, которые все еще страдают от последствий пандемии и мирового дефицита полупроводников. Таким образом, целесообразно готовиться к дальнейшему увеличению сроков поставки сырья и товаров, перебоям в производстве.

Международные эксперты успокаивают, что, несмотря на многочисленные скачки цен на сырье и смятение на международных фондовых биржах с момента начала вторжения, влияние войны на мировую экономику не сравнимо с пандемией. Говорят, что, несмотря на размер страны, российская экономика не столь важна в мировом масштабе. Италия, например, с половиной населения и гораздо меньшими природными ресурсами более чем на одну пятую опережает Россию по размеру экономики.

Как указал в статье «The New York Times» бывший советник президента США Барака Обамы экономист Джейсон Фурман, значение России для мировой экономики, если не считать газа и нефти, невероятно мало. Эксперт приравнивает страну к гигантской заправочной станции.

Растущие цены на энергию и топливо

Тем не менее эта так называемая «заправочная станция» очень важна, именно из нее Европа получала порядка четверти потребляемой нефти и около 40% природного газа. Еще до вторжения в Украину международное сообщество и потребители скрипели зубами из-за рекордных цен на энергоносители, а в первые дни войны мы стали свидетелями понятных, но не менее тревожных скачков цен на нефть и газ.

Мир, конечно, ищет способы стабилизировать раздавленный войной рынок, возможно, планируя увеличить добычу нефти в Персидском заливе или где-либо еще. Однако пока наиболее вероятной тенденцией является продолжение роста цен на энергоносители и топливо.

В свою очередь, более высокие цены на топливо и электроэнергию повлияют на конечную цену товаров и услуг в долгосрочной перспективе, что может привести к снижению потребления. Увеличение стоимости доставки повлияет на торговлю, особенно компании электронной коммерции, где цена доставки напрямую влияет на конкурентоспособность.

Следует также обратить внимание на возможные сбои в международных поставках, возникающих из-за обхода зоны боевых действий и стран, находящихся под санкциями. Эти обстоятельства приведут к тому, что как в международной, так и в электронной коммерции потребители будут отдавать предпочтение товарам, которые можно приобрести сразу на месте в магазине, без долгого ожидания и дорогостоящей доставки.

Колебание потребительского настроения

Весьма вероятно, что военный конфликт прямо здесь, по соседству с нашей страной, и международная напряженность, достигшая наивысшего уровня со времен окончания холодной войны, также отразятся на поведении общества и потребителей. Пока можно гордиться ответственностью населения Литвы: если не считать анекдотичных эпизодов, свидетельствующих о повышенном спросе на соль, жители не бросились сметать все в магазинах и запасаться товарами первой необходимости.

И все же некоторых изменений можно ожидать. С одной стороны, угроза войны может побудить жителей пересмотреть и изменить свои приоритеты. Часть дорогих, но в настоящее время не самых необходимых покупок, вероятно, будут отложены на будущее, спрос на товары не первой необходимости при таких обстоятельствах может в целом несколько упасть.

Вероятно, на это повлияют и другие факторы, такие, как дальнейший рост инфляции, прогнозы которой в последнее время были пересмотрены почти всеми экспертами в менее обнадеживающую сторону. Экономисты банка SEB прогнозируют, что среднегодовая инфляция по гармонизированному индексу потребительских цен в этом году в Литве составит 11%, в Латвии — 9% и 11,5% в Эстонии. На потребление также повлияет рост цен на продукты питания из-за войны в Украине. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции. Эти обстоятельства могут на какое-то время потрясти рынок потребительских товаров, существенно снизив спрос на одни товары и повысив спрос на другие.

В дополнение к трем последствиям, упомянутым выше, важно учитывать еще один фактор: крупные центральные банки намерены поднять процентные ставки, что может привести к удорожанию займов, что, в свою очередь скорректирует инвестиционные планы предприятий. Со своей стороны, Банк SEB работает с бизнес-клиентами в обычном режиме и продолжает оказывать им финансовые услуги. Конфликт между Россией и Украиной напрямую не влияет на деятельность банка в странах Балтии и Скандинавии. Банк продолжает поддерживать высокие показатели достаточности капитала и ликвидности, а также обеспечивать безопасность активов своих клиентов и предоставлять услуги в обычном режиме.

Переориентация на западное направление

Следует отметить, что постоянное введение новых и все более жестких санкций особенно затрудняет эффективное функционирование платежной системы. Несмотря на то что все финансовые учреждения выделяют значительные ресурсы для оперативного применения санкций, возможны некоторые сбои платежей. Особенно это касается платежей в Россию. Поэтому компаниям следует это учитывать и предвидеть при планировании расчетов. Осуществление части платежей в Россию может занять дополнительный день или даже несколько дней, пока финансовые учреждения должным образом соберут дополнительные документы, связанные с производимым платежом, и оценят соответствие платежа растущему пакету санкций.

Клиентов, имеющих бизнес или деловые отношения с партнерами в России и Украине, мы призываем очень серьезно относиться ко всем рискам и защитить себя от возможных последствий военного конфликта между этими странами (таких, как дополнительные международные санкции, сбои расчетов, значительное колебание курса обмена валют и др.).

Понятно, что предприятия, которые до сих пор работали в странах, находящихся под санкциями, и быстро покидающие их, сталкиваются с серьезными проблемами. Однако уход с этих рынков также создает новые возможности, побуждая компании и инвесторов сосредоточить усилия и привлечь капитал на западных рынках.