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Юрате Цвиликене, глава финансового института Swedbank

Согласно репрезентативному опросу, проведенному по заказу финансового института Swedbank, каждый второй житель Литвы считает, что в ближайшие 12 месяцев экономическая ситуация в Литве ухудшится. Однако пессимистические предчувствия по поводу развития экономики страны не отражаются в ожиданиях относительно личных финансов. 8 из 10 человек ожидают, что их финансовое положение способно отразить вызовы экономики. Согласно опросу, 84% жителей считают, что их доходы в ближайшем будущем не изменятся или увеличатся.

«Значительно более высокие, нежели в прошлом году, счета за отопление, рост цен на топливо и на некоторые продукты и услуги вызвали обеспокоенность многих людей относительно своих личных или семейных финансов. Однако значительный рост зарплат в прошлом и текущем году помог амортизировать воздействие инфляции, поэтому ожидания большинства жителей по поводу личных финансов остаются положительными», — отметила глава финансового института Swedbank Юрате Цвиликене. Как отмечает Ю. Цвиликене, растущие доходы и увеличение сбережений населения должны помочь противостоять влиянию инфляции и в этом году.

Согласно данным опроса, более половины (54%) жителей Литвы считают, что их доходы не изменятся. Почти треть ожидают роста доходов в ближайшие 12 месяцев: 10% роста доходов ожидают 20 % жителей, 20% и более роста доходов ожидают 10% жителей страны.

По словам главы института, более пессимистично настроены 16% жителей, из которых около половины (8%) считают, что их доходы сократятся не более чем на 10%.

В то же время, как указывает Ю. Цвиликене, население настроено более пессимистично оценивать экономическую ситуацию, чем собственные финансы.

По данным опроса, более трети (35%) жителей считают, что в ближайшие 12 месяцев положение экономики страны немного ухудшится, 15% считают, что оно значительно ухудшится. Около трети жителей считают, что экономическая ситуация в стране не изменится.

«Люди в богатых странах, как правило, лучше оценивают свои собственные финансовые перспективы, чем всей страны. Таким образом, заветная модель западной демократии единства и ценностей дает дополнительные гарантии безопасности. И хотя окончание военных действий и связанных с ними изменений предсказать сложно, пока настроения населения и текущие экономические предпосылки страны показывают, что мы готовы принимать создавшуюся неопределенность», — отметила Ю. Цвиликене.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу Swedbank провела исследовательская компания Spinter tyrimai.