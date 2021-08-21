Вызывая кризис с беженцами, А. Лукашенко оказывает услугу Кремлю, говорит М. Ходорковский

Участвовавший в пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что есть доказательства намеренных действий Минска, а модель специально вызванной нелегальной миграции могла быть позаимствована у России, когда подобные действия имели место на границе Норвегии и Финляндии.

«Беженцы оказывались у границы на велосипедах, в некоторых случаях – даже за полярным кругом. Наверное, самим беженцам из Сирии или из Ирака трудно получить столько велосипедов за полярным кругом. Очевидно, что этим беженцам должен был кто-то помогать. Мы видим, что А. Лукашенко просто взял этот образец и усовершенствовал его», –сказал Г. Ландсбергис.

Он признал, что прямых доказательств участия в этих процессах России нет, но, по его словам, Кремль «пытается наживаться на хаосе», а одним из новейших примером может быть кризис в Афганистане.

«Вопрос, не останутся ли мигрирующие из Афганистана люди в России, и не произойдет ли так, что (Владимир) Путин, посеяв хаос, вынужден будет его и пожинать», – рассуждал Г. Ландсбергис.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

М. Ходорковский призывает не называть выборы в Госдуму выборами

Представитель оппозиции, глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский призывает не называть предстоящие осенью в России выборы в Государственную думу выборами.

«Наверное, наиболее правильным было бы не применять к этому политическому действу название «выборы». Для (Владимира) Путина состав Государственной думы имеет значение только в том смысле, что в 2024 году, в момент реальной передачи власти, эта Государственная дума будет на какой-то момент одной из небольшого количества легитимных, с его точки зрения, политических структур», – сказал М. Ходорковский журналистам в пятницу на пресс-конференции.

«Потому для него очень важен контроль над этой Государственной Думой. Когда я говорю «передача власти», я имею в виду, что, скорее всего, это будет передача от В. Путина к В. Путину же. Но от В. Путина, который обладает относительной легитимностью сегодня, к В. Путину, который не будет обладать никакой легитимностью после 2024 года в связи с теми, я даже не скажу, нарушениями, с тем игнорированием Конституции, которое было продемонстрировано при внесении поправок, разрешающих В. Путину избираться в 2024 году», – добавил он.

М. Ходорковский сказал, что «до сегодняшнего дня среди оппозиционных кандидатов практически никто не допущен к выборам».

По его словам, «по спискам политических партий один кандидат от «Открытой России» в прошлом был допущен — Андрей Пивоваров». «Избирательную кампанию ему предложено вести из камеры СИЗО», – сказал М. Ходорковский.

«Наша рекомендация избирателям – голосовать за тех, кто не поддерживает перевыборы В. Путина на пятый срок», – сказал он.

Выборы в Госдуму состоятся в середине сентября этого года.