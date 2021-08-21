Изменения климата подвергнут риску около миллиарда детей — ООН

Отмечается, что около миллиарда детей сегодня живут в регионах с загрязненным и насыщенным опасными частицами воздухом, 815 млн детей сильно подвержены загрязнению свинцом.

«Впервые у нас есть полная картина того, где и как дети уязвимы к изменению климата, и эта картина почти невообразимо ужасна», — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Всего в мире проживают 2,2 миллиарда детей, то есть в неблагоприятных условиях оказались почти 50% из них. Ученые также отметили, что страны, которые сильнее всех страдают от изменений климата, сами производят минимальное количество парниковых газов. Единственным исключением можно назвать Индию.

В целом на 33 указанных в докладе государства приходится в совокупности 9% общего объема выбросов. Эксперты призвали правительства как можно скорее предпринять меры по ограждению детей от опасных последствий глобального потепления.