Четверть европейцев никогда не пила

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По данным Eurostat, в 2019 году 8,4% взрослого населения ЕС употребляли алкоголь каждый день, 28,8% – каждую неделю, 22,8% – каждый месяц и 26,2% не употребляли в течение последних 12 месяцев либо вовсе никогда не пробовали спиртное.

Как показывает статистика, наименьшая доля ежедневно употреблявших алкоголь на момент проведения исследования – среди людей в возрасте от 15 до 24 лет (1%), наибольшая – среди людей от 75 лет и старше (16%). В этой же возрастной группе самая высокая доля тех, кто никогда не употреб­лял алкоголь или не употреб­лял его в течение последних 12 месяцев (40,3%).

Ежедневное и еженедельное употребление алкоголя, по статистике, было более свойственно мужчинам, чем женщинам. Ежедневно спиртные напитки употребляли 13% мужчин и 4,1% женщин, еженедельно – 36,4% мужчин и 21,7% женщин.