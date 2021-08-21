Четверть европейцев никогда не пила

По данным Eurostat, в 2019 году 8,4% взрослого населения ЕС употребляли алкоголь каждый день, 28,8% – каждую неделю, 22,8% – каждый месяц и 26,2% не употребляли в течение последних 12 месяцев либо вовсе никогда не пробовали спиртное.
Как показывает статистика, наименьшая доля ежедневно употреблявших алкоголь на момент проведения исследования – среди людей в возрасте от 15 до 24 лет (1%), наибольшая – среди людей от 75 лет и старше (16%). В этой же возрастной группе самая высокая доля тех, кто никогда не употреблял алкоголь или не употреблял его в течение последних 12 месяцев (40,3%).
Ежедневное и еженедельное употребление алкоголя, по статистике, было более свойственно мужчинам, чем женщинам. Ежедневно спиртные напитки употребляли 13% мужчин и 4,1% женщин, еженедельно – 36,4% мужчин и 21,7% женщин.
Лидером ЕС по количеству ежедневного потребления алкоголя стала Португалия. В 2019 году пятая часть (20,7%) населения этой страны употребляли спиртное каждый день. На втором месте Испания (13%), на третьем – Италия (12,1%). Самая малая доля ежедневно употребляющих алкоголь людей (1%) – в Латвии и Литве.
Что касается злоупотребления алкоголем, больше всего таких случаев было зафиксировано в Дании. 38% взрослого населения этой страны хотя бы раз в месяц выпивали более 60 граммов чистого этанола за один приём (определённая ВОЗ «абсолютно опасная» доза спиртного; 60 граммов чистого этанола содержится приблизительно в 180 граммах водки, 1,5 литра пива или 0,5 литра вина). Германия в этом рейтинге на 4 месте (30%), после Румынии (35%) и Люксембурга (34%).rg-rb.de