Взрывы на «Северном потоке» свидетельствуют об угрозах важным коммуникациям – Будрис

По его словам, на данный момент еще рано говорить о том, что именно произошло, но есть признаки того, что это диверсия, осуществленная «государственным деятелем».

«Сейчас есть вопросы без ответов, над ними работают, условия для проведения последовательного расследования пока вырывался газ, были ненадлежащими, сейчас же, как говорит разведывательное сообщество, очень вероятно, что оно было сделано государственным субъектом, который обладает такими возможностями, очень вероятная диверсионная атака», — сказал Будрис.

Заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус сообщил радиостанции LRT, что после взрывов на «Северном потоке» внимание было обращено на более оперативный обмен разведданными как в Литве, так и с зарубежными партнерами.

«Сразу после событий на «Северном потоке» для нас важным является прежде всего оценка и сбор разведывательной информации, то есть взаимодействие разведывательных сообществ, оценка рисков и угроз, которые могут возникнуть как внутри государства, так и на морской территории или вообще в море, где у нас электрический кабель со Швецией и так далее», — сказал Томкус.

В результате, по его словам, были приняты «дополнительные разведывательные меры». Кроме того, по словам вице-министра, были предприняты меры по «установлению контактов с союзниками и партнерами для более регулярного и более подробного предоставления этой информации».

Уровень боевой готовности армии, по словам Томкаса, был бы поднят на основе данных разведки, но на данный момент для этого нет никаких оснований.

После того как на прошлой неделе сейсмологи сообщили о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», европейские лидеры заявили, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводах, которые проходят по дну Балтийского моря из России в Европу, был саботаж.

Украина заявила, что утечки, вероятно, были результатом теракта Москвы, и что это был «акт агрессии против Европейского Союза» со стороны России.

Кремль выразил обеспокоенность этими событиями. На вопрос журналистов, могла ли это быть диверсия, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что на данный момент «нельзя исключать никаких вариантов».

Шведская береговая охрана заявила в понедельник, что больше не наблюдает никаких признаков утечек из трубопровода «Северный поток-1», но меньшая утечка из трубопровода «Северный поток-2» все еще видна.

В последние месяцы газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оказались в эпицентре геополитической напряженности. Россия, подвергшаяся санкциям Запада за вторжение в Украину, ответила прекращением поставок природного газа в Европу.

«Северный поток-1» и «Северный поток-2» принадлежат консорциуму, контрольный пакет акций которого принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром».

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено