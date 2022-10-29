Water Peace and Security: Конфликты, которые придут в 2023 году

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Засуха – очень серьезная проблема, которая поражает все больше и больше территорий в мире. Изменение климата вызвало большую нехватку воды, и эта ситуация приведет к насильственным конфликтам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в отчете организации, отслеживающей нехватку ресурсов, Water Peace and Security (WPS).

WPS пришла к выводу, что в ближайшие 12 месяцев в десяти странах произойдут неизбежные конфликты, вызванные последствиями изменения климата.

По данным WPS, миллионы людей в Эфиопии страдают от отсутствия продовольственной безопасности и растущего недоедания. В стране наблюдается четыре последовательных засушливых сезона, которые приведут к неурожаю, а сохраняющаяся небезопасная обстановка в некоторых районах Эфиопии приведет к продовольственной нестабильности и сокращению запасов продовольствия по всей стране.

Такая же ситуация в Кении, так как в дополнение к упомянутым выше факторам следует добавить военные действия в Украине, которая положила конец импорту зерна в регион.

По оценкам WPS, третьей страной в регионе, пережившей экстремальную ситуацию из-за нехватки воды, является Сомали. Продовольственная безопасность является широко распространенной проблемой в Сомали. Нехватка воды в сочетании с нехваткой продовольствия означает, что в ближайшее время возникнет риск острого конфликта.

Три года подряд наводнения привели к тому, что Южный Судан находится на самом высоком уровне отсутствия продовольственной безопасности, и миллионы людей страдают от нехватки продовольствия. Ежегодно около 2,8 миллиона человек в стране страдают от засухи. Серьезные последствия ощущаются в Южном Судане, где по всей стране свирепствует засуха и гражданская война. Пожертвования, к тому же, идут в Украину, так что наступающий год предсказуемо будет отмечен конфликтом.

В Южной Африке много проблем из-за наводнений в Дурбане и его окрестностях, а также из-за засухи в районе мыса. Последствия обоих стихийных бедствий неизбежно приведут к конфликту.

Ирак страдает от низкого стока рек Тигр и Евфрат. Нехватка воды будет иметь негативные последствия в ближайшие месяцы.

Напряженность в отношениях между Ираном и Афганистаном усилилась из-за малого стока воды из рек, из-за чего WPS прогнозирует конфликт на границе двух стран.

В Афганистане происходит настоящий шторм: экономический коллапс после прихода талибов, засуха, наводнения, сильные ураганы и бесхозяйственность водной инфраструктуры. Все это вызвало очень серьезный голод, который достигает 90 проц населения.

Беспрецедентная жара в этом году делает Пакистан еще одной страной, которая может столкнуться с серьезным конфликтом в 2023 году. Ситуация в некоторых регионах уже крайне нестабильна.

То же самое происходит и с Индией, и WPS не исключает роста напряженности между Индией и Пакистаном.