Хаос в отрасли авиаперевозок вынуждает компанию Wizz Air отменить часть летних рейсов

Тем не менее, компания заявила накануне, что планирует сократить число рейсов еще на 5%, чтобы уменьшить влияние «постоянных внешних сбоев».

В своем заявлении авиакомпания заявила, что этот шаг поможет «избежать отмен и обеспечить более пунктуальную работу для клиентов».

После спада, вызванного штаммом коронавируса «омикрон», спрос на поездки снова резко вырос, и авиакомпании сделали ставку на поездки в июле-сентябре, чтобы увеличить свою прибыль. Но забастовки и нехватка персонала вынуждают авиакомпании отменять тысячи рейсов и вызывают многочасовые очереди в крупных аэропортах по всей Европе.

Wizz Air стала последней авиакомпанией, которая сократила свои летние операции, следуя тенденции среди европейских перевозчиков. Ранее на этой неделе KLM объявила, что будет отменять от 10 до 20 европейских рейсов в день, а также «сильно ограничивать» продажу билетов на оставшиеся рейсы.

Тем временем, крупнейший лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров. Как сообщается в пресс-релизе на сайте аэропорта, по оценкам администрации, текущие возможности Хитроу не позволяют ему обслуживать более 100 тысяч пассажиров в день. При этом даже отмена штрафов для авиакомпаний, не воспользовавшихся зарезервированными мощностями в аэропорту, не помогают разгрузить наплыв.