Христианские общины Литвы не одобряют Стамбульскую конвенцию, партнерство

«Христианские общины призывают всех признать образ и подобие Создателя в каждом человеке, уважать данные по рождению права человека и делать все возможное для того, чтобы человеческое достоинство не омрачалось насилием», – утверждают они.

Все же, по утверждению религиозных общин, любую форму насилия, в том числе и против женщин, нельзя оправдывать, Стамбульская конвенция лишь повторяет установки, уже закрепленные в законодательстве Литвы.

«Мы убеждены, что следует поддерживать не проблематичную Стамбульскую конвенцию, а все меры, которые позволяют реально реализовать, а если необходимо и дополнить уже существующие правовые нормы Литвы, предусматривающие превенцию и предотвращение насилия над женщинами», – говорится в обращении.

В нем также акцентируется, что борьба с насилием не должна осуществляться путем навязывания «идеологических установок, противопоставляя мужчин и женщин», поскольку разница между мужчинами и женщинами является не проблемой, а данностью, на ней базируется общество и семья.

Между тем, Стамбульская конвенция, по их словам, стремится закрепить «двусмысленно интерпретируемое понятие пола, которое, по их оценкам, искусственно отделяет роли мужчин и женщин от мужской или женской природы, создавая, таким образом, правовые предпосылки для того, чтобы считать пол лишь социальной конструкцией.

«Если в законодательстве закрепить нечеткое сознание социального пола, возникнет обязанность употреблять его и в других правовых актах», – говорится в обращении.

У христианских общин особую озабоченность вызывают положения 14-ой статьи конвенции, которая обязует страны, подписавшие конвенцию, вовлекать в материалы обучения и образовательные программы информацию о роли полов без стереотипов. Они акцентируют, что в Конституции закреплено право родителей и опекунов беспрепятственно заботиться о религиозном и моральном воспитании детей согласно собственным убеждениям.

«По этой причине мы не одобряем ратификацию Стамбульской конвенции и превращение ранее опоминавшихся положений в правовые нормы Литовского государства и общества», – отмечают они.

Не меньшее беспокойство вызывают у авторов и предложения узаконить партнёрство, которое, по их словам «меняет естественное понимание семьи»

Они акцентируют, что семья является не только условием заключения брака, но и условием возникновения естественных связей отцовства, материнства, между братьями и сестрами, включая условие возникновения родственных связей, одиноких матерей и отцов.

По этой причине, по словам представителей религиозных общин, законодатели не должны предоставлять статус семьи и правовое признание тем формам совместного проживания, у которых нет естественных свойств, определяющих сущность семьи.

Представители религиозных общин призывают общаться, создавая общество без насилия и издевательств, где отношения людей основываются на уважении и любви к ближнему.

Министерство социальной защиты и труда на весенней сессии парламента намерена представить обновленный проект закона о защите от насилия в семейном окружении, и утверждает, что одновременно должен быть рассмотрен и вопрос ратификации Стамбульской конвенции.

Конвенцию внесла на ратификацию в сейм еще экс-президент Даля Грибаускайте, однако процесс забуксовал из-за того, что у политиков расхождения относительно некоторых положений документа.

В Литве не узаконено ни партнерство мужчины и женщины, но однополое партнерство. Некоторые прежние попытки либеральных политиков узаконить гражданское партнерство в сейме не достигали стадии принятия.