Я. Неверович: сокращение пропускной способности ЛЭП с Беларусью –промежуточный результат

По словам Я. Неверовича, реальная картина будет видна, когда БелАЭС и все линии заработают, — тогда будет видно, применяет ли Латвия новые правила игры, утверждённые Литвой, на рынке торговли электроэнергией.

После того, как в прошлую среду Литва снизила максимальную мощность передачи электроэнергии через литовско-белорусские соединения, министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что, введя в одностороннем порядке новые правила, Литва реализовала так называемый План Б. Однако дискуссии с латышами и эстонцами по трехстороннему решению будут продолжены.

«Если случится так, что у нас не будет единого подхода к торговле электроэнергией, но это не будет мешать нашей стратегической цели, то все в порядке, я думаю, что это технический вопрос. Но если бы произошла эскалация, и особенно если бы это поставило под угрозу синхронизацию, это было бы очень нехорошо», — сказал он.

До 15 сентября Латвия вела торговлю с Россией по не утверждённой Литвой методике, которая позволяла оценивать максимальную пропускную способность соединения Беларусь-Литва.

Литовские должностные лица убеждены, что электричество с БелАЭС попадало в Литву через Латвию, и в результате был нарушен так называемый «антиостроцецкий» закон. Латвия заявляла, что торгует только российской электроэнергией.