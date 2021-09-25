NBC News сообщает, что австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения. По информации природоохранной организации «Австралийский фонд коал», почти треть этих животных была уничтожена в течение последних трёх лет.
Так, Австралия потеряла 30% коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель.
Численность этих животных на континенте сейчас составляет 32 000 — 58 000 особей, тогда как в 2018 году их было 46 000 — 82 000. Только в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс популяция коал сократилась на 41%.
Напомним, коала, травоядное сумчатое животное, обитающее в Австралии, является символом страны. В 2012 году её включили в списки исчезающих видов в некоторых частях Австралии. В июне 2020 года по результатам расследования стало ясно, что коалы в Новом Южном Уэльсе могут исчезнуть к 2050 году, если власти немедленно не примут меры для их защиты.tourister.ru