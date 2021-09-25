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NBC News сообщает, что австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения. По информации природоохранной организации «Австралийский фонд коал», почти треть этих животных была уничтожена в течение последних трёх лет.

Так, Австралия потеряла 30% коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель.

Численность этих животных на континенте сейчас составляет 32 000 — 58 000 особей, тогда как в 2018 году их было 46 000 — 82 000. Только в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс популяция коал сократилась на 41%.