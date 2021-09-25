TOP,Сегодня в мире

Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения

Фото pixabay.com

NBC News сообщает, что австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения. По информации природоохранной организации «Австралийский фонд коал», почти треть этих животных была уничтожена в течение последних трёх лет.

Так, Австралия потеряла 30% коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель.

Численность этих животных на континенте сейчас составляет 32 000 — 58 000 особей, тогда как в 2018 году их было 46 000 — 82 000. Только в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс популяция коал сократилась на 41%.

реклама

Напомним, коала, травоядное сумчатое животное, обитающее в Австралии, является символом страны. В 2012 году её включили в списки исчезающих видов в некоторых частях Австралии. В июне 2020 года по результатам расследования стало ясно, что коалы в Новом Южном Уэльсе могут исчезнуть к 2050 году, если власти немедленно не примут меры для их защиты.

tourister.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.