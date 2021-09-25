Д. Крейвис: первая батарея поможет лучше управлять сетью

После того, как в Литве начала действовать первая в странах Балтии экспериментальная батарея мощностью один мегаватт, министр энергетики говорит, что это первый такой проект в Балтийских странах, он важен в плане энергетической независимости страны в дальнейшем, для синхронизации сетей с Европой.
«Это первая батарея, которая поможет нам научиться лучше управлять своей сетью, стабилизировать частоту, управлять напряжением и другими техническими параметрами. Эта батарея также поможет нам приобрести необходимый опыт», – сказал Дайнюс Крейвис на трансформаторной подстанции в Траке Воке.
Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис сказал, что батарея будет тестировать, как действует система, она сделает возможной реализацию более крупных проектов, например, до конца следующего года планируется оборудовать накопители мощностью 200 мегаватт.
«Ее работой будет тестировать (…), как действует система, как позже мы сможем интегрировать все остальное, более крупные батареи (…) У ученых будет немало пищи для размышлений, и для нас как энергетиков это очень хорошая тренировка. И это только вступление к энергетике будущего», – сказал Р. Масюлис.
Оператор сообщал, что экспериментальная батарея поможет испытать возможности такого оборудования при управлении частотой системы и обеспечении надежного действия передающей сети.
Поставщик оборудования батарей – находящееся в управлении компаний Siemens и AES компания электротехнического оборудования Fluence, головной офис которой находится в США.