Ядерные испытания КНДР: три страны угрожают беспрецедентным ответом

Фото pixabay.com

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея предупредили, что проведение Северной Кореей ядерного испытания потребует «беспрецедентно сильного ответа». Об этом сообщает France24.

После переговоров в Токио, заместители министров иностранных дел трех стран заявили, что они усилят сдерживание в регионе.

«Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, чтобы Северная Корея могла немедленно прекратить свою незаконную деятельность и вернуться к переговорам о денуклеаризации», — сказал замглавы МИД Южной Кореи Чо Хюн Донг.

Он также добавил, что «три страны согласились с необходимостью беспрецедентно сильного ответа, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание».

Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может быть близок к испытанию атомной бомбы впервые с 2017 года после серии запусков баллистических ракет.

В прошлом месяце одна ракета пролетела над Японией на фоне заявления КНДР о проведении тактических ядерных учений.

«Все это поведение безрассудно и глубоко дестабилизирующее», — заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, призвав Северную Корею «воздержаться от дальнейших провокаций».

Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори заявил, что «усиление ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи является явным и серьезным вызовом для международного сообщества».

«Мы согласились усилить сдерживание в нашем регионе с целью денуклеаризации Северной Кореи», — сказал он.

Замглавы МИД США, Японии и Южной Кореи также сообщили, что, кроме северокорейского вопроса, во время встречи они обсудили широкий спектр вопросов, включая войну в Украине и рост напряженности в отношениях Китая и Тайваня.

Напомним, Северная Корея провела новое испытание стратегических крылатых ракет большой дальности.Снаряды, способные нести ядерное оружие, «успешно» поразили цели на расстоянии 2000 км, что ставит под угрозу Японию.