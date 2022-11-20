Янтарный путь от Рима до Балтики

Фото lnm.lt

Действительно ли янтарь – неотъемлемая часть нашей истории? Или это просто миф? Действительно ли римляне по приказу римского Нерона пришли к нашим предкам 2000 лет назад? Потому что они могли предложить одному из богатейших государств того времени, Римской империи, самый желанный предмет роскоши — янтарь, известный также как золото севера?

Сегодня, в XXI веке, в Национальный музей Литвы поступают различные изделия из янтаря и другие исторические артефакты из Италии, Австрии, Хорватии, Словении, Польши… Именно благодаря им посетителям будет рассказано о взаимоотношениях стран, приносивших пользу обеим сторонам. Посетители познакомятся с особенностями путешествий того времени, картами, на которых уже отмечены Балтийское море и Нямунас, дорогами, ведущими на нынешнюю территорию Литвы, образом жизни разных культур, мировоззрением и мироощущением. При этом экскурсанты смогут задать себе вопросы: чем так называемый цивилизованный мир отличался от варварского? А может, этих отличий не так уж и много? Что определяет цивилизацию в целом?