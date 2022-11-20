Действительно ли янтарь – неотъемлемая часть нашей истории? Или это просто миф? Действительно ли римляне по приказу римского Нерона пришли к нашим предкам 2000 лет назад? Потому что они могли предложить одному из богатейших государств того времени, Римской империи, самый желанный предмет роскоши — янтарь, известный также как золото севера?
Сегодня, в XXI веке, в Национальный музей Литвы поступают различные изделия из янтаря и другие исторические артефакты из Италии, Австрии, Хорватии, Словении, Польши… Именно благодаря им посетителям будет рассказано о взаимоотношениях стран, приносивших пользу обеим сторонам. Посетители познакомятся с особенностями путешествий того времени, картами, на которых уже отмечены Балтийское море и Нямунас, дорогами, ведущими на нынешнюю территорию Литвы, образом жизни разных культур, мировоззрением и мироощущением. При этом экскурсанты смогут задать себе вопросы: чем так называемый цивилизованный мир отличался от варварского? А может, этих отличий не так уж и много? Что определяет цивилизацию в целом?
Возможно, глядя с сегодняшней точки зрения, вы поймете, что люди принципиально не меняются? Мы все хотим того же, чего хотели древние римляне или наши предки, —того, чего у нас нет, или мы не ценим то, что имеем. Так с кем следует отождествлять янтарь? Кто на самом деле придавал ему ценность как товара: покупатель или продавец? Каждый экспонат на выставке расскажет посетителям историю – ее нужно просто услышать. Возможно, посетив выставку, вы совсем по-другому взглянете на янтарь и наших предков…
«1 000 000 шагов: Янтарный путь от Рима до Балтики» — крупнейшая международная выставка Литовского национального музея этого года. Выставка открыта в Доме историй (ул. Т. Костюшкос, 3) до 8 мая 2023 года.
Информация «ЛК»