Пособников нелегалов ждут штрафы и уголовные сроки

4 августа этого года гражданин Индии Х.С.К., имеющий вид на жительство в Литве, перевез через территорию Литвы трех нелегальных мигрантов.

Осужденный рассказал, что с ним связался знакомый из Индии и попросил перевезти трех граждан Индии, которые были привезены в Литву из Беларуси, но должны были добраться до Польши.

В день преступления на трассе Друскининкай-Марцинконис осужденный подобрал трех мужчин, но вскоре автомобиль остановили для проверки сотрудники полиции и арестовали всех лиц.

Все трое нелегальных мигрантов заявили, что путешествовали из Индии в Польшу через агентство по трудоустройству и что заплатили за эту поездку 1 миллион 200 тысяч рупий (около 15 тыс. евро).

Мужчины утверждали, что во время поездки у них отобрали вещи, погрузили их в прицеп тягача и позже отпустили в поле, сказав, что они уже в Польше, хотя на самом деле находились в Литве, поэтому они начали искать других лиц, которые могли перевезти их дальше в Польшу.

Досудебное расследование провели сотрудники Отдела досудебных расследований Пагегяйской заставы Службы охраны госграницы.

За перевозку нелегалов через границу Каунасским окружным судом осужден гражданина Латвии. 27 июня ночью в Варенском районе полиция остановила автомобиль, которым управлял гражданин Латвии. В машине были еще четыре человека. Двое мужчин сказали, что они таджики, а вот двое других не говорили ни по-английски, ни по-русски, и у них не было документов. Выяснилось, что один из них был гражданином Ирака, а другой — Египта. Все четверо пассажиров были нелегальными мигрантами. Водитель сказал, что в интернете нашел объявление с предложением заработать на перевозке нелегалов. Ему обещали заплатить 500 евро за перевозку нелегальных мигрантов, которые пришли из Беларуси, из Марцинкониса до Варшавы. Суд одобрил предложенное прокурором наказание.

28 сентября суд признал A. K. виновным в перевозке нелегалов через границу и назначил ему штраф в размере 7000 евро с конфискацией автомобиля BMW 525.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ