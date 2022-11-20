Клиника «Томография»: сезонная профилактика болезней

Ежегодно вирус гриппа мутирует, поэтому невозможно, один раз переболев, получить пожизненный иммунитет. Однако современные разработки в медицине и для скептиков нашли действенные способы защиты от сезонных заболеваний. Среди которых на первом месте по эффективности находится магнитно-волновая терапия с помощью аппарата «Мультимаг», который находится в арсенале столичной клиники «Томография». Он подходит в качестве профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Ведь именно снижение иммунитета делает нас беззащитными перед чужими и даже собственными микробами, способствуя развитию заболевания.

В первую очередь нельзя забывать и про тех людей, которые входят в группу риска, – это пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями и сердечники. Кроме того, в осенний период характерны обострения болезней верхних дыхательных путей – бронхита, хронической обструктивной болезни легких, учащаются приступы бронхиальной астмы. Положительный эффект магнитные волны оказывают и на головные боли, включая мигрени. Ведь причиной головных болей может быть не только мигрень, но и повышенное или пониженное давление, нарушение пищеварения, психические расстройства. Именно поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо задуматься о профилактических мероприятиях.

По своим качествам «Мультимаг» действительно уникальный аппарат. Он оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. В аппарате используется около 500 вариантов различных лечебных программ. Для каждой патологии врачи-специалисты подбирают специальные программы. Продолжительность одной процедуры составляет 20 минут. Причем в арсенале клиники не один, а два таких аппарата, поскольку число желающих пройти оздоровительные процедуры постоянно увеличивается.

В «Мультимаге» есть специальная программа для укрепления иммунитета. Именно она помогает в качестве профилактики справиться с простудными заболеваниями, в том числе и с гриппом. Недаром весь медицинский персонал клиники не подвержен простудным заболеванием, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Обычно уже после трех сеансов проходит насморк. Если человек прошел 5 сеансов магнитотерапии, то во время эпидемии гриппом он уже не заболеет, а если и заболеет, то в легкой форме. Больной может пройти курс магнитотерапии, уже болея гриппом, чтобы в дальнейшем не произошло осложнений.

Наряду с простудными заболеваниями для осенне-зимнего периода характерны и сезонные депрессии, и, как следствие, нарушение сна. «Мультимаг» снабжен специальными программами для лечения депрессий, бессонницы. Надо сказать, что программы неплохо действуют, улучшение начинается уже после пяти сеансов.

Магнитный комплекс поднимает настроение, снимает усталость, помогает при метеочувствительности, прибавляет энергии, придает тонус всему организму. Есть даже специальная программа «восстановление сил», после которой пациент чувствует себя гораздо лучше. Особенно эта программа подходит пожилым людям. Ведь у аппарата нет возрастных ограничений. Чем старше человек, тем больше видны улучшения. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно и безболезненно. Но обязательно нужен точно установленный диагноз, чтобы начать процедуры.

Многие обращаются в клинику с болью в суставах. Магнитно­-волновая процедура помогает снять обострение. Особенно хороший результат получается, если человек впервые столкнулся с такой болью. После определенного курса лечения исчезают все симптомы воспаления. Успешно лечится магнитными волнами воспаление нервных корешков, выходящих из позвоночника, то, что в народе называют радикулитом. Он может быть вызван изменениями в самом позвоночнике или появиться в результате элементарной простуды. В незапущенном состоянии хватает пяти сеансов, чтобы боль прошла.

Магнитотерапия подходит для женщин и в качестве профилактики цистита, нарушений менструального цикла, для мужчин эффективен в качестве профилактики простаты и лечения аденомы простаты – снимается воспаление, расширяется мочеиспускательный канал и, как следствие, прекращаются ночные походы в туалет. «Мультимаг» помогает при воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, остеопорозе. Магнитная терапия помогает людям с варикозным расширением вен. Даже кости при переломах срастаются в два раза быстрее. Помогает восстанавливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее, отеки проходят за несколько сеансов.

Магнитотерапия используется при ишемическом инсульте, инфаркте, поскольку магнитные волны благоприятно действуют как на сосуды, так и на кровоток, ускоряя его в четыре раза. Поэтому улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. Магнитотерапия – это своего рода реабилитация после инфарктов и инсультов.

Для процедур на аппарате каких-либо ограничений практически нет – «Мультимаг» подходит даже тем людям, у которых установлен сердечный стимулятор (только уже нового поколения), у кого есть зубные и позвоночные импланты. Аппарат подходит и для лечения детей – продолжительность сеанса устанавливается по весу ребенка. Но магнитная терапия противопоказана людям с онкологическими заболеваниями.

Поэтому, чтобы укрепить организм и тем самым создать профилактический барьер болезням, не стоит откладывать визит к врачу. «Мультимаг» – это действительно новое слово в профилактике и лечении болезней, так как помогает справиться с болезнями без лекарств.

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефон: (8 – 5) 271 1781.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, если нет направления на исследование, действует постоянная 10-процентная скидка на исследование. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный. Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.