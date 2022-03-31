Япония намерена признать Курилы оккупированными — СМИ

Власти Японии заявили, что Южные Курилы незаконно оккупированы Россией и в настоящее время являются неотъемлемой частью Японии. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает агентство Киодо.
«Это территория, принадлежащая Японии, но в настоящее время незаконно оккупированная Россией», — цитирует агентство проект Синей книги по дипломатии на 2022 год (ежегодный доклад о внешней политике и международной дипломатии Японии, публикуемый МИДом страны).
Kyodo отмечает, что последний раз термин «оккупация» использовался в издании 2003 года, с 2011 года в Синей книге по дипломатии Курилы упоминаются как «принадлежащие Японии».
Изменение риторики объясняется событиями в Украине, при этом отмечается, что в нынешних обстоятельствах говорить о перспективах «территориальных переговоров» с Россией не приходится.Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.
Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Решение Москвы стало ответом на санкции, которые Токио ввело из-за военной агрессии России против Украины. В Японии это решение назвали «неприемлемым».korrespondent.net