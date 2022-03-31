Япония намерена признать Курилы оккупированными — СМИ

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Власти Японии заявили, что Южные Курилы незаконно оккупированы Россией и в настоящее время являются неотъемлемой частью Японии. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает агентство Киодо.

«Это территория, принадлежащая Японии, но в настоящее время незаконно оккупированная Россией», — цитирует агентство проект Синей книги по дипломатии на 2022 год (ежегодный доклад о внешней политике и международной дипломатии Японии, публикуемый МИДом страны).

Kyodo отмечает, что последний раз термин «оккупация» использовался в издании 2003 года, с 2011 года в Синей книге по дипломатии Курилы упоминаются как «принадлежащие Японии».