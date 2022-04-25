Япония впервые назвала Курилы незаконно оккупированными РФ

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В Японии Министерство иностранных дел издало дипломатический справочник Синяя книга дипломатии, в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как «незаконно оккупированные Россией». Об этом сообщает NHK.

Этого не было в документе с 2011 года.

Отметим, что Синяя книга дипломатии — это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.

В Кремле уже отреагировали на данное заявление Токио про «оккупированные» на Курилах территории.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «все четыре острова — неотъемлемая часть РФ».

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.