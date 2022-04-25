Япония впервые назвала Курилы незаконно оккупированными РФ

В Японии Министерство иностранных дел издало дипломатический справочник Синяя книга дипломатии, в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как «незаконно оккупированные Россией». Об этом сообщает NHK.
Этого не было в документе с 2011 года.
Отметим, что Синяя книга дипломатии — это документ, обобщающий политику японской дипломатии, публикуемый ежегодно с 1957 года.
В Кремле уже отреагировали на данное заявление Токио про «оккупированные» на Курилах территории.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «все четыре острова — неотъемлемая часть РФ».
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Впоследствии РФ заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией по мирному договору по островам.korrespondent.net