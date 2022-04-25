Литва предлагает ввести санкции патриарху Кириллу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото pravmir.ru

Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции против патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, который поддерживает войну России в Украине, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом сообщил новостной портал «15мин» в воскресенье, когда православные праздновали Пасху.

«Да. Такое предложение есть, только пока идет обсуждение общего соглашения, у нас нет окончательных ответов, удастся ли это сделать», — сказал министр.

Он также указал, что власти принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Москвы, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

«Идут обсуждения и консультации, это я знаю (…). И с властями, как бы к этому отнеслись, какие были бы оценки», — сказал глава литовской дипломатии.

BNS напоминает, что Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она имеет статус митрополии и принадлежит к Московскому Патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

По словам епископа Тракайского, виленского викария Амвросия, Литовская православная церковь стремится к большей независимости от Московского патриархата, но подчеркивает, что «каноны церкви предусматривают определенные шаги для достижения этой цели».

В октябре 2018 года Вселенский Патриарх Константинопольский объявил недействительным состоявшееся в 1686 году присоединение украинских православных к Московскому Патриархату и еще раз подтвердил, что как материнская церковь, Константинополь вправе и будет продолжать процедуры о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Между тем епископ Тракайский Амвросий утверждал, что канонические связи с Московским Патриархатом нельзя отождествлять с административным подчинением.

«Наша Церковь — это не филиал или посольство Московского Патриархата, речь здесь идет совершенно об иной категории», — сказал он.

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