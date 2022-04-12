Япония ввела санкции в отношении 398 россиян и 28 организаций РФ

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Япония объявила о введении санкций в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на военную агрессию РФ в Украине. Об этом 12 апреля сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на японский МИД.

Санкции, в частности, распространяются на 385 депутатов Госдумы, а также Екатерину Тихонову и Марию Воронцову, которых Министерство иностранных дел Японии называет дочерьми президента России Владимира Путина.

Кроме того, в список включены Мария Лаврова и Екатерина Винокурова — супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также меры введены в отношении главкома ВМФ РФ Николая Евменова, его заместителя, вице-адмирала Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, главкомов Сухопутных войск Олега Салюкова, ВКС РФ Сергея Суровикина, командующего ВВС РФ Сергея Дронова.

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух банков РФ, среди которых АО НПК Техмаш, Рязанское конструкторское бюро Глобус, Арзамасское научно-производственное предприятие Темп-авиа, государственное машиностроительное конструкторское бюро Вымпел, Арсеньевский авиационный завод Прогресс и другие.

Активы Альфа-банка и Сбербанка будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.

Ранее Япония объявила персональные санкции в отношении 20 россиян, которые причастны к организации военного вторжения России в Украину, среди которых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров и ряд олигархов.